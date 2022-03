The Walking Dead es una de las series más populares de Fox Network Group del último tiempo y recientemente se anunció un spin-off centrado en Negan y Maggie.

El universo e historia de la serie parece no tener final en más de 10 años al aire, la expansión continúa y seguirá haciéndolo durante el próximo año.

Si bien se anunció la última temporada de la trama central para este año, no será el adiós definitivo de los personajes. Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan volverán a interpretar a sus personajes.

Bajo el nombre de Isle of the Dead, podremos ver el quinto título que surge de la serie original. Se suma a la precuela Fear The Walking Dead y TWD: World Beyond, que se mantienen en desarrollo. Además de otros dos que aún no son estrenados.

Por otra parte, se le suma la trilogía de películas protagonizadas por Andrew Lincoln (Rick Grimes). De esta manera, se marca una clara intención de seguir exprimiendo al máximo la franquicia.

Isle of the Dead contará con el trabajo de Eli Jorné, guionista de ‘TWD’ que en esta ocasión se desempeñará como showrunner del spin-off.

Primeras apreciaciones de la serie

Según los primeros detalles en torno a la serie, Manhattan estará “aislado del continente hace mucho tiempo” y está lleno de vivos y muertos por igual.

Respecto a la expansión de la franquicia, fue el propio presidente de entretenimiento de AMC Studios, Dan McDermott, quien valoró el proyecto.

“Es un gran día para el universo en expansión que estamos construyendo alrededor de The Walking Dead. No solo sumará otra cautivadora serie a la saga, sino que amplía nuestra narración en torno a dos personajes inolvidables que los fans han llegado a amar u odiar”, señaló.

Bajo esa misma línea, los encargados de protagonizar el título también se mostraron satisfechos con seguir dándole vida a sus personajes.

“Estoy encantado de que el viaje de Negan y Maggie continúe (…) Abróchense el cinturón amigos, Isle of the Dead va a reinventar el Universo TWD“, señaló Morgan (Negan).

Por su parte, Cohan (Maggie) reconoció que “Maggie está muy dentro de mi corazón y estoy emocionada de continuar su viaje en el icónico telón de fondo de la ciudad de Nueva York, junto a mi amigo y compañero Jeffrey Dean Morgan”.