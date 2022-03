Durante los últimos días se liberaron los primeros avances y el tráiler oficial de DC Liga de Súper-Mascotas, la nueva película de la editorial que protagonizan los perros de Superman y Batman.

En estos momentos, Warner Bros y DC se encuentran disfrutando del gran éxito que ha tenido The Batman, de Matt Reeves y la actuación de Robert Pattinson. Pero ya presentaron su nueva apuesta.

Se trata de una cinta animada donde aparecerán los fieles amigos de cuatro patas de cada superhéroe. La historia cuenta cómo estos animales deben trabajar juntos para rescatar a la Loga de la Justicia que fue secuestrada.

Krypto, el perro de Superman, será el encargado de juntar al resto del equipo que que conforman: La cerdita PB, la tortuga Merton y la ardilla Chip. Además, contarán con la ayuda de Ace, el sabueso de Batman.

Respecto al elenco conformado para actores de voz, la producción apostó por grandes nombres. Keanu Reeves será ‘El Caballero Nocturno’, mientras que Kevin Hart interpretará a su can. Dwayne Johnson también está en el proyecto, dándole voz al compañero perruno del ‘Hombre de Acero’.

Batman works alone or does he? The #DCSuperPets are coming to theaters this summer. pic.twitter.com/mW1UJ0JNHi

— DC League of Super-Pets (@DCSuperPets) March 6, 2022