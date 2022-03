HBO Max decidió apostar por el básquetbol, específicamente por la NBA y Los Ángeles Lakers, con la nueva serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.

La nueva producción de la compañía de streaming se adentrará en la National Basketball Association de 1980 para contarnos historias poco conocidas del equipo angelino.

Considerando que se trata de una agitada década de los oro y púrpura, el proyecto resulta ser bastante llamativo desde varios puntos de vista. La trama presenta una crítica a ese legendario equipo de los Lakers.

Se mostrará como la escuadra marcó a toda una generación de fanáticos y los jugadores pasaron de ser deportistas a superestrellas de la cultura pop. El título tiene como protagonistas a dos estrellas de la NBA, Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar.

Quincy Isaiah, actor que interpreta a Johnson, señaló que “es una historia que habla de dos mundos que se mezclaron, el baloncesto y los negocios, hasta cambiar la industria del deporte y cómo la vemos ahora”.

La escuadra fue dirigida por Pat Riley y su estilo de juego era bastante llamativo, con mucha ofensiva que lideraban talentosos basquetbolistas.

El equipo fue apodado como ‘Showtime Lakers’ y más allá de la fama fuera de las canchas, fueron capaces de conseguir cinco títulos en un periodo de nueve años.

Si bien se cuenta la historia de un exitoso momento, se aborda con una mirada diferente a la imagen que proyectaban. Debido a esto es que varias estrellas de aquel equipo no quisieron participar ni colaborar con la realización de la serie.

En el relato se muestran aspectos ególatras de los principales responsables del gran momento angelino. Desde sus jugadores, el entrenador e incluso el otrora propietario de la franquicia, Jerry Buss.

Detalles de la serie

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty es una adaptación del libro “Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s”, de Jeff Pearlm.

Adam McKay es el productor de la serie y también dirigió el primero de ocho capítulos. Jim Hecht, Jason Shuman y Kevin Messick completan el trabajo de producción.

El estreno será este domingo 6 de marzo del 2022 y llegará al catálogo de HBO Max. Revisa el tráiler a continuación: