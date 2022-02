Andrew Garfield es el único actor que ha interpretado a Spider-Man y no tiene su propia trilogía. Luego de varios rumores y especulaciones, fue él mismo quien contó sus planes respecto a este rol.

‘El Hombre Araña’ ha tenido tres grandes intérpretes que fueron reunidos en la última película del arácnido, No Way Home. Primero fue Toby Maguire, Garfield como segundo y después vino Tom Holland.

Si bien todos fueron reconocidos por el público, Andrew no realizó una tercera cinta para completar el ciclo. Incluso el primer Peter Parker en la pantalla grande, Nicholas Hammond, tuvo tres filmes en 1977, 1978 y 1981.

Considerando que su última producción en solitario como ‘Spidey’ fue La venganza de Electro en 2014, el pasar de los años hacen que sea más difícil que se concrete un nuevo filme.

En conversación con Variety, el angelino se confesó sobre su posible retorno, aunque reconoció que probablemente no le crean debido a que negó tantas veces su aparición en No Way Home.

“Todos me llamarán mentiroso por el resto de mi vida”, señaló luego de que asegurara que “no hay planes con este personaje, esa es la verdad. Esto ha sido todo“.

Por ahora es cuestión de tiempo para saber si realmente lo que dice es real o nuevamente está engañando al público. Lo cierto es que Holland tiene mayor proyección en la nueva etapa del Universo Cinematográfico de Marvel.

Además, hay que considerar que la historia de Andrew Garfield se dio por terminada, quizá no como muchos esperaban, pero esa versión de Spider-Man ya parece estar cerrada.

Andrew Garfield says he has “no plans” to play Spider-Man again, but jokes that “everyone’s going to call me a liar for the rest of my life. I am the boy who cried wolf now.” https://t.co/IBvzOkUrxX | Variety On the Carpet presented by @DIRECTV pic.twitter.com/KRgTJw1Wr8

— Variety (@Variety) February 28, 2022