Charlie Cox, la estrella detrás del superhéroe Daredevil, aseguró que su personaje aún tiene algo más por contar en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El actor de 39 años de edad interpretó a Matt Murdock en la serie Daredevil (2015-2018) y en The Defenders (2017), dos producciones que lo mantiene como el intérprete más icónico detrás del papel.

En la nueva fase del UCM, y con el paso al multiverso, se habla mucho sobre el regreso de varios héroes y la aparición de otros nunca antes vistos en pantalla.

Luego del cameo que tuvo Cox en Sider-Man: No Way Home, los fanáticos comenzaron a especular sobre su futuro en las próximas películas.

En ese momento, posterior a su aparición en la cinta, todo era especulación y simples rumores sobre lo que puede pasar con Daredevil. Sin embargo, recientemente se dio la confirmación de su continuidad.

En conversación con Radio Times, Charlie aseguró que se volverá a poner su traje para un nuevo proyecto de Marvel. Si bien no fue específico ni entregó detalles, dijo tener conocimiento. “No sé mucho, pero sé que habrá algo más“.

Si bien fue enfático en decir que no tiene idea de “cuáles son los planes de nadie en este momento”, en ocasiones previas ya había hecho declaraciones similares.

Ya se había insinuado que podría haber otro enfrentamiento con el Kingpin de Vincent D’Onofrio. De esta manera dio una clara señal de cómo retomaría su historia.

A todo esto hay que sumarle que el presidente de Marvel, Kevin Feige, confirmó que Charlie Cox volvería como Daredevil. A pesar de que esto fue previo al estreno de No Way Home, fue el propio actor quien declaró que aún queda algo más.

El reencuentro y reconciliación de Cox con los fanáticos de Marvel

Un regreso del Diablo de Hell’s Kitchen es inminente y, aunque para muchos se trataba solo de su pequeña aparición en la última película de Spider-Man, ya es un hecho que se espera nuevo material.

Relacionado a su escena en No Way Home, el actor británico tiene el recuerdo de una lamentable anécdota. Como se viralizó en redes sociales, los fanáticos explotaron en ovación al ver la aparición de de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la cinta, sin embargo no pasó lo mismo con Matt Murdock.

Charlie Cox reconoció que esperaba una reacción similar con su cameo. “Es curioso, recibí muchos mensajes de texto y muchas llamadas sobre ese momento en el cine”.

“Mi sobrino me envió una grabación en la que todo el mundo aplaudía. Así que me colé en un cine cerca de donde vivo y me quedé literalmente en el pasillo. Por desgracia, mi experiencia fue que estaba todo muy tranquilo“, explicó.

Bajo este contexto, reconoció que “estaba muy decepcionado”. Pero un nuevo trabajo con Marvel podría significarle un regreso como esperaba y un reconocimiento de su público que tiene ganas de volver a verlo.