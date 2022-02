La próxima celebración de los Premios Oscar ya genera polémica por una decisión tomada en horas recientes por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, misma que afectaría a ocho categorías, con la de Bestia incluida.

Bestia es el cortometraje chileno nominado a los Premios Oscar 2022 en la categoría Mejor Cortometraje Animado. El corto está inspirado en Íngrid Olderöck, integrante fundamental del aparato represivo en la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

Íngrid Olderöck era la cabeza de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y era también conocida como “la mujer de los perros“. Sobre ella recaen acusaciones como la de adiestrar perros para violar a presos políticos durante la dictadura. Además, fue la instructora de decenas de funcionarias mujeres que participaron en la represión.

Su historia está plasmada en Bestia, cortometraje que pone al nombre de Chile en la lista de nominaciones a los Premios Oscar 2022. Sin embargo, una decisión de la Academia deja a esta categoría fuera de la transmisión en vivo.

Categoría de Bestia no será transmitida en vivo en los Premios Oscar

Según consignó Rock&Pop, la organización de los Premios de la Academia anunció cómo funcionará su gala televisiva para esta nueva edición.

En un comunicado, dijeron que algunas categorías no tendrán cabida en la transmisión en vivo, sino que serán grabadas anticipadamente, antes del inicio de la ceremonia.

La categoría Mejor Corto Animado es una de las afectadas. Sin embargo, otras siete categorías de los Premios Oscar la acompañan. Se trata de Corto Documental, Edición, Maquillaje y Vestuario, Música Original, Diseño de Producción, Corto Live Action y Sonido.

Cabe destacar que esto no quiere decir que los ganadores de estas categorías no serán anunciados en la transmisión. Solo que esto será editado posteriormente. Es decir, antes de que empiece la ceremonia de los Premios Oscar 2022, el director de Bestia, Hugo Covarrubias, sabrá si el cortometraje chileno se alzó -o no- con la estatuilla dorada.

El objetivo de esta decisión es la búsqueda de la Academia de mejorar su audiencia para los Premios Oscar. “Reconocemos que es un evento televisivo en vivo y debemos priorizar a la audiencia para aumentar la participación y mantener el show vivo y relevante”, precisó el comunicado.

La ceremonia de los Premios Oscar 2022 tendrá lugar el próximo 27 de marzo.