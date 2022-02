Rumor en Star Wars: Jon Watts podría dirigir una futura serie de la franquicia

Durante las últimas horas comenzó a tomar fuerza un rumor que habla sobre la posible llegada de Jon Watts al Universo de Star Wars para encabezar una nueva serie de la franquicia.

El director detrás de Sipider-Man: No Way Home ha sido uno de los más cotizados en Hollywood y esta vez parece estar bajo la mirada de Lucasfilm y Disney.

Luego de los éxitos que cosechó el gigante del entretenimiento con The Mandalorian y The Book of Bboba Fett, es muy probable que se siga expandiendo la historia. Además, llega en un momento donde se habla mucho de la expansión de la historia central.

Según la información de medios especializados, desde las compañías a cargo de la franquicia espacial, hay un proyecto de serie. Aunque aún se mantiene sin nombre, ya estaría en proceso creativo.

A raíz de esta noticia y algunos reportes nuevos, comenzaron las especulaciones sobre quién podría tomar las riendas de la apuesta. En ese momento es cuando aparece Watts.

Una de las opciones que se maneja desde hace un tiempo en el equipo es la creación de nuevo material audiovisual sobre la época de la Alta República. La idea de profundizar en esa era toma fuerza y todo indica que sería un live-action pensado en un público más juvenil.

Si bien se trata de un trabajo que se desarrolla en secreto, algunas filtraciones apuntan a que las grabaciones comenzarían a mediados de este año en Los Ángeles, Estados Unidos.

La serie, a la cual se refieren provisoriamente como Grammar Rodeo, estaría en búsqueda de actores de entre 10 y 12 años. Con esto se marca el tono de la producción.

En caso de que los planes sigan avanzando sin inconvenientes, es muy probable que veamos a Jon Watts en la nueva apuesta de Star Wars. La idea es que asuma en la dirección de al menos un episodio.