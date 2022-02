Zendaya se suma a “Challengers”: de qué se trata y cuándo estrena

La premiada actriz de Euphoria (HBO), Zendaya, se sumó al elenco protagónico de Challengers, la nueva película de Luca Guadagnino para MGM.

Zendaya compartirá protagonismo en Challengers con Josh O’Connor, de The Crown, y Mike Faist, de West Side Story. Además será co-productora junto a Amy Pascal, la productora de Spider-Man: No Way Home.

Por otro lado, el director de Challengers, Luca Guadagnino, es conocido en el mundo del cine por Call Me By Your Name, entre otros trabajos destacados.

De qué tratará Challengers

Escrita por Justin Kuritzkes, Challengers estará ambientada en el mundo del tenis profesional. La jugadora convertida en entrenadora, Tashi (Zendaya), transformó a su esposo Art (Mike Faist) en un campeón de Grand Slam.

Challengers es un evento donde la mujer interpretada por Zendaya ingresa a su esposo quien deberá enfrentarse a Patrick (O’Connor), el ex novio de Tashi y su ex mejor amigo.

Cabe destacar que Zendaya está más que confirmada para este rol, mientras que la presencia de O’Connor y Faist continúa en negociaciones.

¿Cuándo se estrena?

La película comenzará a rodarse desde finales del próximo mes de marzo. Por la proximidad del rodaje, todo indica que el elenco quedará conformado como está establecido hasta ahora, pese a las negociaciones. Y como todavía está en posproducción, se desconoce la fecha estimada de estreno de Challengers.

Challengers se suma a la larga lista de éxitos de Zendaya, tras el estreno de Dune y Spider-Man: No Way Home. Además, mantiene un arrollador éxito por la segunda temporada de Euphoria, serie de HBO.

Entre sus próximos proyectos, destaca la segunda parte de Dune y un proyecto de Francis Ford Coppola llamado Megalópolis.

Por otro lado, el director de Challengers trabaja en paralelo en una biopic de Audrey Hepburn para Apple TV+. Rooney Mara será protagonista y co-productor de este proyecto. Además, el libreto contará con la colaboración de Michael Mitnick.