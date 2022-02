Super Bowl: Amazon Prime Video presentó el tráiler de “El Señor de los Anillos: Rings of Power”

El Super Bowl LVI dejó grandes hitos más allá de los deportivo, y entre sus anuncios, Amazon presentó el primer tráiler oficial de El Señor de los Anillos: Rings of Power.

La compañía de streaming se sumó al restos de los servicios de entretención que estrenaron importantes adelantos, como fue el caso de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Prime Video aprovechó la oportunidad para entregar las primeras imágenes de una de sus más ambiciosas producciones. El proyecto que busca continuar y expandir la historia de The Lord of the Rings en las pantallas está cada vez más cerca de sumarse al catálogo de la plataforma.

Hace algunos meses se conocieron más detalles de esta serie ambientada en la Tierra Media, lo que hizo crecer las expectativas de los fanáticos. Finalmente, se liberó el primer teaser donde pudimos ver escenas de la historia centrada en la Segunda Edad.

Se trata de un proyecto sólido, que contó con gran inversión para su desarrollo y promete cumplir con las ilusiones que tiene los seguidores de la franquicia. En un minuto se puede apreciar el trabajo que se realizó por parte de la producción y la importancia de contar con un importante presupuesto.

En El Señor de los Anillos: Rings of Power se mostrará la época en la que se forjaron los Grandes Anillos, incluyendo al Anillo Único de Sauron. Nos presentará nuevos personajes que se sumarán a viejos conocidos como Galadriel, Elrond, Elendil y Señor Oscuro.

La serie abordará intensas aventuras donde seremos testigos de la caída de varios reinos, así como el surgimiento de otros, evidenciando los cambios que tiene el Universo Tolkien.

El estreno será el 2 de septiembre de este 2022 en Amazon Prime Video. Revisa el tráiler de Rings of Power a continuación: