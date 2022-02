Óscar 2022: Corto chileno “Bestia”, fue nominado a mejor Corto Animado por la Academia

Este martes 8 de febrero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció la lista de nominados para los 94th Academy Award, mejor conocidos como los premios Óscar 2022, incluyendo a el corto chileno Bestia, como mejor mejor Corto Animado.

En detalle, la película más nominada, con 12 es El poder de los perros, con 12 estatuillas, filme de Netflix, dirigido por Jane Campion con la actuación de Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst, en donde destacan las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor actriz y actor en un rol prinicpal.

En tanto, la representante chilena, Bestia, logró una nominación en la categoría de Cortometraje Animado, en donde competirá con Affairs of the Art, Boxballet, Robin Robin y The Windshield Wiper.

Igualmente, Kristen Swetar, protagonista de Spencer, película dedicada a Lady Di y dirigida por el chileno Pablo Larraín, también consiguió una nominación a mejor actriz principal.

En el área musical, los nominados a Mejor canción original son “Be Alive” de King Richads de Beyoncé Knowles-Carter yDixson, “Dos Oruguitas” de Encanto, creada por Lin-Manuel Miranda, “Down to Joy” de Belfast, de Van Morrison, “No Time to Die”, de la película con el mismo nombre, creada por Billie Eilish y Finneas O’Connell y por último “Somehow You Do”, de la película Four Good Days, escrita por Diane Warren.

Cabe señalar que por primera vez desde 2009, la lista de nominados en la categoría de mejor película cuenta con 10 títulos, en donde las plataformas de streaming destacan con el El poder del perro, No mires arriba y Tick, Tick… Boom!, todas producciones de Netflix.

Categorías

Mejor Película

Belfast

Coda

No mires arriba

Drive my car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

El poder de los perros

West Side Story

Actriz en un papel protagónico

Jessica Chastain – The eyes of Tammy Faye

Olivia Colman – The lost daughter

Penélope Cruz – Madres paralelas

Nicole Kidman – Being the ricardos

Kristen Stewart – Spencer

Actor en un papel protagónico

Javier Bardem – Being the ricardos

Benedict Cumberbatch – El poder de los perros

Andrew Garfield – Tick, tick…Boom!

Will Smith – King RichardDenzel Washington – The tragedy of Macbeth

Mejor director

Kenneth Branagh – Belfast

Ryusuke Hamaguchi – Drive my car

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Jane Campion – El poder de los perros

Steven Spielberg – West Side Story

Actriz en un papel secundario

Jessie Bucley – The lost daughter

Ariana DeBOSE – West side story

Judi Dench – Belfast

Kirsten Dunst – El poder de los perros

Aunjanue Ellis – King Richard

Actor en un papel secundario

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA

Jesse Plemons – El poder de los perros

J.K. Simmons – Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog

Mejor cortometraje animado

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Mejor diseño de vestuario

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Película internacional

Japón – Drive my car

Dinamarca – Flee

Italia – The hand of God

Bután – Lunana: a yak in the classroom

Noruega – The worst person in the world

Mejor película animada

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. the Machines

Raya and the Last Dragon

Para conocer la lista completa de nominados a los Óscar 2022, lo puedes hacer en el siguiente link.

¿Cuándo y cómo ver los Óscar 2022?

La ceremonia de los Premios de Academia o Óscar 2022 se llevarán a cabo el 27 de marzo, en el clásico Dolby Theatre, en la ciudad de lOS Ángeles, Estados Unidos y si bien aún no se ha anunciado, se espera que la 94 edición de estos galardones de lo mejor del cine cuente con una/un host o anfitrión de la noche.