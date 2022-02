No se Habla de Bruno: Canción de la película “Encanto” llega a lo alto del Billboard Hot 100

Desde el estreno de la película Encanto ha existido gran repercusión en todo ámbito, ya que además de su trama, la música es un gran protagonista de la mano de No se Habla de Bruno.

La cinta animada de Disney que narra la historia de una familia colombiana es uno de los últimos estrenos de 2021 por parte la compañía de streaming que aborda diversos temas.

Dirigida por Byron Howard y Jared Bush, uno de los fuertes es la musicalización. Más allá de ser una comedia musical, las canciones han logrado ser fundamentales gracias a sus ritmos letras pegajosas. En relación a este ámbito, los encargados fueron Lin-Manuel Miranda en los temas como tal y Germaine Franco en las partituras.

No cabe duda que No se Habla de Bruno es la pieza que arrasó entre los fanáticos, siendo viralizada en redes sociales y ampliamente reproducida en las plataformas digitales.

La recepción de la gente y el éxito ha sido tal que durante los últimos días el ranking Billboard posicionó el tema en el primer puesto del Hot 100 en Estados Unidos.

Esta pieza musical igualó el récord obtenido por A Whole New World, de Aladdin, que llegó al número 1 en marzo de 1993. Además, superó los grandes éxitos cosechados por la casa del Mickey Mouse, como Can You Feel the Love Tonight de El Rey León (1994) y Let It Go de Frozen (2014).

Como particularidad de este hecho, desde Billboard señalaron que se trata de la primera vez que una canción con tantos intérpretes alcanza esta posición. Las voces que aparecen son Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y ‘el elenco de Encanto‘.

De esta manera, hay un nuevo número uno en el ranking norteamericano de los Billboard Hot 100, superando a Easy on Me de Adele que estivo 10 semanas en lo alto.