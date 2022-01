Golden Globes 2022: la inédita entrega de premios que no contará con alfombra roja ni transmisión en vivo

Este domingo 9 de enero se llevarán a cabo de los Golden Globes 2022, galardones que premian lo mejor del cine y la televisión norteamericana, y que esté año de forma inédita no contará con transmisión en vivo ni alfombra roja debido a un boicot que han realizado los mismo actores del rubro a la ceremonia, sumado a un aumento de casos de covid-19 en Estado Unidos.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), agrupación encargada de entregar las estatuillas, explicó el pasado martes que “no habrá público” e indicó que el grupo de miembros de la organización e invitados de sus programas sociales que sí están invitados deberán contar con un certificado de vacunación completa con dosis de refuerzo y una prueba PCR tomada en las 48 horas antes del acto.

“No habrá alfombra roja. No se aceptarán solicitudes de acreditaciones de prensa para este evento”, precisaron.

Además, se confirmó que la cadena de televisión estadounidense NBC -canal encargado cada año de llevar a la pantalla los Golden Globes- no transmitirá la premiación por primera vez desde 1996, y se precisó que tampoco habrá emisión en directo por internet, ya que los ganadores se darán a conocer por las redes sociales y en un comunicado posterior al evento.

Pero además de los problemas del covid-19, los Golden Globes 2022 se han tenido que enfrentar a un boicot por parte de la industria del entretenimiento, quien acusa a la HFPA de corrupción y comportamientos muy discutibles de sus miembros.

Es más, entre las prácticas más criticadas de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, se encuentran los fabulosos viajes y regalos de lujo que disfrutaban los votantes de los Golden Globes financiados por estudios, cadenas televisivas y plataformas de streaming.

Un ejemplo de aquello fue lo revelado por el medio Los Angeles Times, quienes descubrieron que tras la nominación de la comedia Emily in Paris del año 2021, los votantes de la HFPA visitaron la capital francesa, París, por cortesía de la serie y que incluía estancias en un hotel de 1.400 dólares la noche, monto cercano a $1.200.000.

A esto se suman las acusaciones de racismo por parte de la agrupación, ya que como se constató que entre los 87 miembros de la HFPA, muchos de ellos jubilados, no había ninguna persona afroamericana.

En cuanto a los nominados para los Golden Globes 2022, en la vereda de las películas, El poder del perro y Belfast lideran como las más nominadas, con siete categorías cada una.

Mientras que en el caso de la TV, el drama de HBO, Succession obtuvo la mayor cantidad de nominaciones en cuanto a las serie con cinco categorías, seguido de cerca por Ted Lasso y The Morning Show de Apple, con cuatro nominaciones cada una.

La inédita ceremonia de premiación de los Golden Globes 2022 se realizará este domingo 9 a las 11 pm horario chileno, en el clásico Beverly Hilton hotel, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Si bien, la ceremonia no será transmitida por televisión ni por redes sociales, los resultados serán revelados en la página web de los Golden Globes y por sus redes sociales.

Don't forget to set a reminder to join us tomorrow, as we announce the winners of the 79th annual #goldenglobe awards at 6 P.M PT / 9 P.M ET exclusively on our socials and at https://t.co/2UsWC3L3Xe

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2022