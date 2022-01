Beavis and Butt-Head regresarán a la pantalla este 2022

La clásica serie de los 90′, Beavis and Butt-Head, volverá este 2022 con una nueva historia tras varios años de ausencia. El titulo celebra 30 años desde su estreno y preparan un festejo especial.

Creada por Mike Judge, la comedia fue transmitida de 1992 a 1997 bajo el sello original de MTV. Cuenta con ocho temporadas y 222 capítulos en total que hicieron disfrutar a los adolescentes de la época.

Además del formato televisivo con el que lograron la popularidad, también cuentan con una película. Posteriormente, en el 2011, tuvieron un pequeño regreso a la televisión, pero transmitido por el canal Comedy Central.

Para este 2022 los protagonistas volverán, pero con nuevas historias. Según reconoció el mismo Judge, regresarán “con una nueva película y más“.

De momento no se conoce fecha exacta, pero sabemos que Beavis and Butt-Head se sumarán al contenido por streaming y llegarán a Paramount+. Cabe mencionar que el pasar de los años también los afectó a ellos, ya que en los primeros dibujos compartidos se pueden ver más avejentados.

Solo es cuestión de tiempo para que volvamos a ver a esta pareja irreverente y con un humor negro que los caracteriza, aunque ahora con más arrugas, kilos demás y cambios que llegan con mayor edad.

Beavis and Butt-Head will be returning this year with a brand new movie and more on Paramount+. No exact date yet, but soon. They need some time to get back in shape. pic.twitter.com/tN5rePP9Kn

— Mike Judge (@MikeJudge) January 5, 2022