¡Atención fanáticos! “Harry Potter: regreso a Hogwarts” ya está disponible en HBO Max

Tras una extensa espera por parte de los fanáticos de la popular saga Harry Potter y con la finalidad de conmemorar 20 años desde su primer avistamiento, este sábado 1 de enero llegó a las pantallas de la plataforma de streaming HBO Max, el reencuentro de los icónicos personajes.

Harry Potter: regreso a Hogwarts revolucionó a los seguidores, quienes se tomaron las redes sociales para manifestar sus impresiones con respecto a la reunión de los principales actores de las ocho películas, basadas en los siete libros de la escritora J.K Rowling.

“Harry Potter: regreso a Hogwarts”: Radcliffe, Watson y Grint juntos

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, acompañados de más actores y actrices que le dieron vida a la historia de magia, presentaron un especial de casi dos horas, en el cual, los reencuentros, recuerdos, algunos secretos y las inflamables anécdotas, volvieron a enamorar a los espectadores.

Bajo este contexto, los fieles seguidores se manifestaron con respecto a este esperado estreno, sacando un balance general ligado a la emotividad de volver a revivir la magia.

Revisa aquí algunas reacciones de fanáticos en redes sociales:

Lo que he llorado mirando #ReturnToHogwarts es absolutamente agridulce. Literal se propusieron destruirnos con material de afinidad, In Memoriam y el impacto para cada actor de haber sido parte de HP.

I need more tissues.#HarryPotter20thAnniversarypic.twitter.com/8EHz6iRyXt — Claudia Ro (@claudia_ro2) January 1, 2022

Qué bonito empezar el año con #ReturntoHogwarts. Por momentos creo que abusa de las entrevistas directas y el recap de la saga (como si hiciera falta), pero cuando explota los reencuentros y se vuelve más reflexiva sobre su relación -buena y mala- con la saga… es una bomba. pic.twitter.com/s4E8IrmFyU — Dani Mantilla (@danielmmantilla) January 1, 2022

“El nivel de confianza que tenia con vosotros era tal que si hacía alguna escena de acción sabía que me cogeríais”.-Emma Watson. #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary ♥️⚡️ pic.twitter.com/4XUgiAVsMt — Dave Caulfield Navideño 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿❄️☃️🎄🎁🎉 (@DaveDave___) January 1, 2022

Viendo el especial #ReturnToHogwarts pic.twitter.com/aewB9QKB57 — Lucas Baini | Cámara en Mano (@Lbaini) January 1, 2022

Emma Watson no ha podido representar mejor a toda la comunidad Potterhead en sus palabras #HarryPotter20thAnniversary #ReturnToHogwarts pic.twitter.com/mFMhiIZtez — L.🐍 (@rvvxnx) January 1, 2022

“Al principio pensé que la escena de baile era rara pero ahora es de mis favoritas. Creo que nunca he tenido una escena con tanta familiaridad con otro actor.” Llevo llorando media hora. #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary ♥️⚡️ pic.twitter.com/vciaOMUPnT — Dave Caulfield Navideño 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿❄️☃️🎄🎁🎉 (@DaveDave___) January 1, 2022

Yo viendo Harry Potter

y la piedra filosofal a los 7 años // yo viendo #ReturnToHogwarts a los 19 pic.twitter.com/9hpbYEJJnC — zorramelancolica 💛 (@esocip) December 31, 2021

"hay algo en harry potter que enriquece la vida. como, cuando las cosas se ponen realmente oscuras y los tiempos son realmente difíciles las historias nos dan lugares a los que podemos ir donde podemos descansar y sentirnos sostenidos."<3 #HarryPotter #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/c08m44C4xk — ana (@ouatineroda_) January 1, 2022

La polémica con J.K. Rowling y su ausencia del especial

A raíz del estreno, se especuló sobre la participación de la autora de la saga J.K Rowling, tras encender la polémica por sus dichos sobre la comunidad trans.

De acuerdo con lo que estipuló Entertainment Weekly, los responsables de Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts no quisieron excluir a Rowling y habría sido la autora quien no habría querido participar.

De hecho, el reporte dice que “se extendió una invitación a Rowling para que participara, pero su equipo determinó que los comentarios de archivo de la escritora eran adecuados”.