“The Batman” de Robert Pattinson está inspirada en Kurt Cobain, líder de Nirvana

“The Batman”, película protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, reiniciará la saga del “Caballero de la Noche” y se estrenará en Chile el próximo 4 de marzo del 2022.

Esta cinta, tendrá un componente bastante atrayente para los fanáticos de la música. Se inspiraron en el líder de Nirvana, Kurt Cobain para desarrollar la historia detrás de Bruce Wayne.

Reeves contó esta conexión con el fallecido músico en conversación con el sitio Empire: “Cuando escribo, escucho música. Mientras escribía el primer acto, puse ‘Something In The Way’ de Nirvana … Fue entonces cuando se me ocurrió eso, en lugar de convertir a Bruce Wayne en el playboy que hemos visto antes, creamos otra versión que había pasado por una gran tragedia y se convirtió en un recluso. Así que comencé a hacer esta conexión con la película ‘Last Days’ de Gus Van Sant, y la idea es que esta versión ficticia de Kurt Cobain estuviera en este tipo de mansión en descomposición” dijo el director según lo que consigna Futuro.cl.

Pattinson, Kurt Cobain y Batman

Tomar a Cobain como inspiración, también incluye una conexión con Robert Pattinson como protagonista. El director dijo sobre esta triada: “En la película “Good Times” se podía sentir realmente su vulnerabilidad y desesperación, pero también se podía sentir su poder. Pensé que era una gran combinación. También tiene esa cosa de Kurt Cobain, donde parece una estrella de rock, pero también sientes que podría ser un recluso”.

Recordemos que el primer adelanto de “The Batman”, es acompañado con la canción “Something in the Way” de Nirvana en dos versiones. Con su ejecución original y también una orquestal.