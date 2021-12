Con participación de Snoop Dogg: Los Golden Globes Awards 2022 ya tienen sus nominados

Con la participación del rapero Snoop Dogg la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (o Hollywood Foreign Press Association, HFPA), anunció los nominados para los Golden Globes Awards 2022, galardones que premian lo mejor del cine y la televisión estadounidense.

Desde la vereda de las películas, El poder del perro y Belfast lideraron entre las más nominadas, obteniendo siete nominaciones cada una.

En el caso de la TV, el drama de HBO, Succession obtuvo la mayor cantidad de nominaciones en cuanto a las serie con cinco categorías, seguido de cerca por Ted Lasso y The Morning Show de Apple y protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon con cuatro nominaciones cada una.

La 79 edición de los Golden Globe Awards no ha estado exenta de polémica, ya que varias organizaciones, incluyendo medios de comunicación como la emisora ​​estadounidense NBC, actores y otros creativos, planean boicotear la ceremonia por los “esfuerzos inadecuados” de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood para abordar la diversidad de miembros de la organización.

La HFPA aún así planea realizar la ceremonia, con o sin otro socio de transmisión, la cual está agendada para el 9 de enero del 2022, transmitida como siempre desde los Hoteles Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

The #GoldenGlobes at a Glance ✨

Join us for a behind the scenes look at the 79th nominations featuring surprise presenter @SnoopDogg! pic.twitter.com/Pd0iRynVvH

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 13, 2021