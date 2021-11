Kirsten Durst denunció que hubo “diferencia salarial” cuando protagonizó Spider-man

El próximo 17 de diciembre se estrenará en cines la nueva película de Spider-man, sería la tercera de la nueva trilogía hecha por Marvel Studios, con Tom Holland como protagonista. Sin embargo, hace algunos años, Kirsten Dunst hizo junto a Tobey Maguire la primera saga cinematográfica del superhéroe, y recientemente denunció que tuvo salarios más bajos, a pesar de ser protagonista.

En una reciente entrevista a The Independent, la actriz Kirsten Dunst aseguró: “La diferencia salarial entre Spiderman y yo era muy extrema”. En este sentido, la artista argumentó: “Ni siquiera lo pensé. Yo estaba como, ‘Oh, sí, Tobey está interpretando a Spider-man’. ¿Pero sabes quién estaba en la portada del segundo póster de ‘Spider-man’?”, y mientras sonríe y señala su pecho, dijo: “Spider-man y yo “.

De acuerdo con esto, Kirsten Dunst considera que a pesar de saber que no era la protagonista de la cinta de superhéroes, es ilógico que la campaña de marketing de la segunda película de la saga ella esté en el póster principal, y no cobre tanto como Tobey Mcguire.

Le pidieron arreglarse los dientes

Por otra parte, la actriz reveló que la producción le pidió que interviniera su dentadura, para poder interpretar el papel de Mary Jane Watson en la saga de Spider-man, sin embargo, ella se negó: “Yo estaba como, ‘Mmmmm, no, me gustan mis dientes'”.

En este sentido, Kirsten Dunst dijo que su confianza provino de trabajar con Sofia Coppola en Las Vírgenes Suicidas. “El hecho de que a la chica más genial le gustara cómo me veía, eso es lo que me preservó”, dijo la actriz al respecto.

Luego, la actriz de Spider-man argumentó: “Ella me hizo sentir bonita. Como una chica de 16 años, te sientes como una mierda contigo misma. Así que tener mi primera experiencia de un papel más ‘sexy’ a través de sus ojos me dio una confianza que me ayudó a lidiar con muchas otras cosas”.

¿Vuelve a Spiderman?

Ante el estreno de la nueva cinta del superhéroe, muchos rumores aseguran que Kirsten Dunst en Spiderman volvería a retomar su papel de Mary Jane Watson, en vista de que se espera que Marvel Studios cree el denominado “multiverso”. La actriz ha negado ese papel. Sin embargo, dijo a Variety que si está dispuesta a volver a encarnar el mítico personaje: “Lo haría. ¿Por qué no? Eso sería divertido. Nunca diría que no a algo así “.