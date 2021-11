Si esto es real podría valer una fortuna: Filtran fotografía de supuesta aparición de Holland, Garfield y Maguire en “Spider-Man: No Way Home”

Cada vez queda menos para el estreno de Spider-Man: No Way Home y todo lo que rodea el multiverso cobra más fuerza a medidas que avanzan los días, esta vez fue el turno de una nueva filtración.

Las teorías y las ilusiones de los fanáticos abundan en redes sociales, pero esta vez apareció el enemigo de toda producción, las filtraciones.

Durante las últimas horas se dio a conocer una supuesta filtración de la película, una foto que confirma la aparición de los tres Spider-Man.

Cabe mencionar que en el primer tráiler oficial, que también sufrió con las imágenes extraoficiales que circularon por internet, se reveló la presencia de Alfred Molina. De esta manera, la presencia del actor que interpretó al Doctor Octopus en la cinta del 2004 se confirmó para la nueva película.

Hace poco también se reveló el póster oficial Spider-Man: No Way Home con nuevas sorpresas, entre ellas, la aparición del duende verde. Si bien algunos fanáticos creían y aseguraban la aparición de este antagonista, no había nada seguro ni siquiera filtraciones.

El afiche revelado de la película da cuenta finalmente de este personaje, que se puede apreciar entre el cielo detrás de ‘Spidey’ y los tentáculos de Octopus. Cabe mencionar que no existe información sobre el actor que tomará este papel.

Además, se pueden ver los rayos que serían provenientes de Electro y una ambigua forma de arena que daría cuenta de la presencia del Hombre de Arena.

The Multiverse unleashed. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/DchHdpKKFy — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) November 8, 2021

Multiverso para Peter Parker

El tan ansiado multiverso que pueda juntar a las variantes de este superhéroe ha sido tema obligado entre los seguidores del arácnido durante meses. A pesar de las declaraciones u omisiones que pretenden negar esta posibilidad, los fanáticos mantienen la esperanza.

La última filtración podría tratarse de la más importante (o grave) en caso de ser real, ya que se trata de una foto donde aparecen Tobey Maguire y Andrew Garfield junto a Tom Holland.

Los tres actores aparecen con sus respectivos trajes, aunque sin la máscara, en lo que parece ser una embarcación o un puerto. Esto se trataría de la foto no oficial más importante de la película de Marvel.

Spider-Man: No Way Home llegará a los cines del todo el mundo el 17 de diciembre de este año y a pesar de la proximidad de la fecha, no hay mucho material oficial de la película más allá del adelanto y una que otra filtración.

De esta manera, las expectativas para el multiverso de Peter Parker son cada vez más altas. Te dejamos con las dos fotos que circulan por las redes sociales.