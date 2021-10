La historia de amor de Ozzy y Sharon Osbourne llegará a la pantalla grande

Después de algunas conversaciones, la película basada en la vida del icónico cantante de Black Sabbath, Ozzy Osbourne y la relación que mantiene hace 39 años con su esposa, Sharon Osbourne, llegará a la pantalla grande, bajo el alero Sony Pictures y Polygram.

Asimismo, la producción de la película, la cual aún no cuenta con un nombre, está a cargo de Osbourne Media, la empresa de Mrs. O y sus hijos, Jack y Aimeé, quienes también están detrás del documental The Nine Lives Of Ozzy Osbourne de Biography Channel.

“Nuestro amor eterno nos mantuvo unidos”

El argumento que planteará la biopic de la pareja, se centrará en su historia de amor y mostrará el dinámico y a veces, reconocido por los mismos, caótico camino que han compartido juntos.

“Nuestra relación a veces era salvaje, loca y peligrosa, pero fue nuestro amor eterno lo que nos mantuvo unidos”, expuso Sharon en un comunicado sobre la relación que comenzó en 1982, tres años antes de que ambos se unieran en matrimonio.

“Estamos encantados de asociarnos con Sony Pictures y Polygram para llevar nuestra historia a la pantalla“, agregó.

Bajo este escenario y como era de esperarse, la entrega estará marcada con una banda sonora compuesta por canciones de Black Sabbath y de la carrera solista de el Príncipe de las Tinieblas.

Cabe destacar que aún se desconoce a los actores que podrían interpretar a los Osbourne y que aún no se ha indicado fecha probable de estreno, aunque hasta el momento especulaciones indican que la recreación de la historia de amor entre Sharon y Ozzy Osbourne podría resultar para 2022.