Peter Jackson reveló adelanto exclusivo de su esperado documental sobre The Beatles

The Beatles: Get Back se llama el documental del director neozelandés Peter Jackson que debería estar siendo estrenado por estos días. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, ha debido retardar el trabajo. No obstante, decidió compartir un adelanto exclusivo que ha enloquecido a los beatlemaniáticos.

En cinco minutos, el director de El Señor de los Anillos cuenta desde su estudio cómo ha sido el proceso de grabación y además muestra imágenes del cuarteto británico ensayando. “Queríamos darles a los fans de Los Beatles de todo el mundo un regalo navideño, así que preparamos este adelanto”, señaló y destacó: “Esperamos que traiga una alegría muy necesaria en este momento difícil”.

La película está producida por The Walt Disney Studios y muestra “la intimidad de las sesiones de grabación de Los Beatles durante un momento central en la historia de la música, mientras se muestra el afecto, la camaradería y el genio creativo que definió el legado del icónico grupo”, según detallan en un comunicado.

Los clips corresponden a material inédito de Michael Lindsay-Hogg, conteniendo videos y audios inéditos de la banda de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, obtenidos en 1969.

En tanto, esta producción se estrenaría en cines chilenos el 26 de agosto del 2021.