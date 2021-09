“Injustice”: Tráiler de la película promete grandes momentos de acción

Warner Bros compartió el primer tráiler de “Injustice”, su próxima película animada de superhéroes DC.

La producción se basa en los sucesos del cómic Injustice: Gods Among Us: Year One y en el videojuego Injustice: Gods Among Us.

Si bien el pequeño adelanto no muestra mucha acción, hay una secuencia que deja en claro el tono que podremos ver en esta nueva entrega, que llegó con un avance en versión “Red Band“, o sea, con escenas explícitas de violencia que no tienen ningún tipo de censura.

En concreto, la escena que llamó la atención es protagonizada por Superman, quien asesina al Joker. Esto, en una imagen sangrienta que se desarrolla frente a los ojos de Batman.

Superman malvado

Como se logra apreciar, DC y Warner Bros Entertainment no escatimarán en violencia y acción en esta filme animado, con un Superman como protagonista de estas escenas.

“El Hombre de Acero”, perturbado por el asesinato de Lois Lane y su hijo no nacido, además de la destrucción de Metrópolis, comenzará a matar sin titubear, siendo Solomon Grundy, Clayface y el Joker algunos de los villanos del universo DC que sufrirán la furia desatada de este nuevo Superman.

Esta forma de actuar de Kal-El lo llevó a instaurar un nuevo orden mundial, pero el resto de los superhéroes harán lo posible para detenerlo.

Esta adaptación animada nos muestra los acontecimientos anteriores al videojuego de NetherRealm Studios, donde se muestra el plan del Joker para que Clark Kent asesine, sin saberlo, a su querida Lois, quien estaba embarazada.

Ahora, como revela el tráiler de “Injustice”, el grupo encabezado por Batman comenzará una ‘rebelión’ para frenar al Superman Malvado.

Mira el adelanto a continuación (calificado como “Red Band”, con restricción de edad):