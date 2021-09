Netflix: Estos son los estrenos para el mes de octubre

Netflix, la plataforma más popular de streaming, ya presentó los estrenos que llegarán a su catálogo en el mes de octubre para seguir en firme en la competencia.

La compañía de entretenimiento sigue destacando por sus producciones originales y entre las más esperadas destacan las terceras temporadas de You y Luis Miguel.

Conoce las novedades del próximo mes:

Series y temporadas que llegan en octubre

Las cosas por limpiar – 1 de octubre.

Gatitas asustadizas (serie infantil) – 1 de octubre.

On my Block (temporada 4) – 4 de octubre.

La venganza de las Juanas – 6 de octubre.

Amor a primera bestia (temporada 2) – 7 de octubre.

Pretty smart – 8 de octubre.

El club de las niñeras (temporada 2) – 11 de octubre.

You (temporada 3) – 15 de octubre.

Trabajo incógnito – 22 de octubre.

Locke & Key (temporada 2) – 22 de octubre.

Maya y los tres (miniserie infantil) – 22 de octubre.

Luis Miguel: La serie: (temporada 3) – 28 de octubre.

Además de los títulos en este listado, también llegarán a Netflix Seinfeld (serie completa), El tiempo que te doy y Colin en el blanco y negro.

Películas de octubre

Culpable (1/10)

Hay alguien en tu casa (6/10)

La película Pokémon: Los secretos de la selva (8/10)

Mi hermano, mi hermana (8/10)

Distancia de rescate (13/10)

Calle de la humanidad, 8 (20/10)

Fauces de la noche (20/10)

Nadie duerme en el bosque esta noche (27/10)

Hipnótico (27/10)

El ejército de los ladrones (29/10)

Junto a estos estrenos llegarán las películas La batalla olvidada“, Historia de lo oculto y El lado bueno de las cosas. Pero a estos filmes también se agregan trabajos especiales.

Documentales y especiales que llegarán a Netflix

Juego Sucio (6/10)

La vocera (8/10)

Aquí me encuentro (20/10)

Esos años locos veinte

Además, este mes de octubre llegará un documental basado en nuestro país, inspirado en un tema que ya ha sido trabajado antes en el mundo del cine, Colonia Dignidad: Una secta alemana en Chile. Mira el tráiler AQUÍ.

Por último, como no podía quedar atrás, la plataforma incorporará más contenido animé, esta vez con la llegada de la película The Seven Deadly Sins: La maldición de la luz.