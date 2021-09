¡Queda poco fanáticos! Netflix estrenó el trailer de la nueva temporada de “You”

Durante las últimas horas, los seguidores de You han estallado en redes sociales luego de que la plataforma de streaming, Netflix, revelara el tráiler oficial de la nueva temporada de la serie.

La producción norteamericana de suspenso, basada en la novela homónima de 2014 de Caroline Kepnes, volverá a contemplar la trama de sus protagonistas, Joe (Penn Badgley) y Love (Victoria Pedretti).

Cabe destacar que la producción se ha visto demorada debido a la crisis sanitaria, sin embargo, la fecha de estreno ya tiene a todos expectantes: 15 de octubre es el día que convoca a los fans.

Este es el tráiler oficial de la tercera temporada de You

En la seguidilla de capturas se pretende confirmar todas las conjeturas que quedaron pendientes desde el final de la segunda temporada.

Si bien la semana pasada la cuenta oficial de Netflix en YouTube, sorprendió a los fanáticos publicando un adelanto, el trailer deja entrever más detalles de lo que se viene.

“No esperábamos un niño y mentiría si dijera que me hace gracia la idea de un mini-yo y que no será todo un reto. Espero que sigas mis consejos y no mis pasos. Pero cambiaré por ti. Conseguiré que me admires y que te sientas orgulloso de llamarme papá” dice Joe durante el video.

Junto con lo anterior, el trailer revela la persona que será la nueva obsesión del protagonista: Natalie, su vecina, quien será interpretada por la actriz norteamericana Michaela McManus.

Además, se deja entrever que la pareja se muda a un nuevo sector, por lo que la trama presentará nuevos personajes: Tati Gabrielle y Dylan Arnold están dentro de los destacados. Asimismo, se suma a la historia, la madre de Love, quien se transformará en una personaje importante luego de la llegada de su nieto.