“Los secretos de Dumbledore”: La tercera parte de “Animales Fantásticos” ya tiene fecha de estreno

Durante la jornada de este día miércoles se dio a conocer el título y la fecha de estreno de la tercera película de Animales Fantásticos, centrada en un clásico personaje. El título oficial de esta nueva entrega es Los secretos de Dumbledore, según comunicaron desde la cuenta oficial de Twitter de la franquicia.

Como era de esperar, un joven Dumbledore interpretado por Jude Law, iba a tomar cada vez más protagonismo en la historia de la saga.

Además, según lo adelantó el protagonista estas películas, Eddie Redmayne, la película incluirá un épico enfrentamiento entre Gellert Grindelwald y Newt Scamander.

“El profesor Albus Dumbledore sabe que el poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald se está moviendo para tomar el control del mundo mágico“, comienza la descripción de la trama.

“Incapaz de detenerlo solo, confía al magizoólogo Newt Scamander para liderar un intrépido equipo de magos, brujas y un valiente panadero muggle en una misión peligrosa”.

“Pero con tanto en juego, ¿Cuánto tiempo puede permanecer Dumbledore al margen?”, finalizan las línea que describen parte del filme.

Esta cinta es esperada con ansias por los fanáticos, debido a un largo tiempo sin tener novedades. Además, se verá a un nuevo actor interpretando a Grindelwald luego de la salida de Johnny Depp.

Esta nueva entrega de Animales Fantásticos, titulada Los secretos de Dumbledore, promete, aunque se deberá esperar un tiempo más para su estreno.

El lanzamiento de la película se agendó para el próximo 15 de abril de 2022, al menos en los cines de Estados Unidos. Cabe recordar que originalmente la fecha estimada era en julio de ese mismo año.

#FantasticBeasts: The Secrets of Dumbledore in theaters April 15, 2022. pic.twitter.com/l27HbuwW9f

— Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) September 22, 2021