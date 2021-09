Netflix dio a conocer los primeros detalles de la serie live action de One Piece

En los últimos días la plataforma de streaming Netflix dio a conocer algunos detalles de la serie live action que preparan para One Piece.

Este título es otro trabajo del anime que toma la plataforma de entretenimiento para realizar versiones propias y novedosas que emocionan a los fanáticos.

Si bien este formato de ‘acción real’ no ha sido el fuerte de ninguna productora, con varios intentos que han sido decepcionantes, cada vez que se asoma un proyecto, hay una esperanza.

Es por esto que la compañía insistirá una vez más, ahora basados en el manga creado por Eiichirō Oda. La principal novedad es que el título será para una serie y no para un película como es de costumbre en estos casos.

La estrategia que utilizaron desde Netflix fue anunciar este proyecto en 2020, instaurando duda e incertidumbre entre la audiencia ante la serie live action de One Piece.

En los últimos días, a través de la cuenta Geeked de la plataforma se anunciaron novedades respecto a esta producción, compartiendo el logo oficial y el guión.

El primer capítulo de la serie se llamará “Romance Dawn“, el mismo nombre de una de las primeras historias de Eiichiro Oda y la que de cierta manera sentó las bases.

Otra de las noticias que emocionan a los seguidores es que Oda será el productor de esta obra, lo que da tranquilidad y entrega un respaldo a la historia.

De esta forma, el escritor estará presente en cada oportunidad, supervisando y entregando el visto bueno a lo que se realice antes de ser estrenado.

Los guionistas serán Matt Owens y Steven Maeda, este último siendo el showrunner de la serie. El encargado de realizar esta producción es Tomorrow Studios.

Por ahora solo se sabe que el casting para los personajes está abierto y que el guión está tomando forma base. Se desconoce la fecha de estreno, aunque se espera que el rodaje comience durante el 2022.

no matter how hard or how impossible it is, never lose sight of your goal #OnePiece pic.twitter.com/yEJG4HuU8p

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 3, 2021