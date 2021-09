“El Príncipe del Rap” tendrá una nueva versión protagonizada por Jabari Banks

La clásica serie noventera El Príncipe del Rap tendrá una nueva versión estrenada en plataformas y será protagonizada por el actor Jabari Banks.

Hace un tiempo se dio la noticia de que la historia que narra las aventuras y desventuras de Will, (personaje interpretado por Will Smith) tendría un remake.

Este ‘reboot’ se titulará Bel-Air -parte del nombre original de la producción- y es desarrollada por la plataforma de streaming estadounidense, Peacock TV, perteneciente a la NBC.

Esta nueva versión deja atrás las risas grabadas, los chistes y cambia su tono cómico para convertirse en un drama ambientada en la actualidad. Una nueva década, una nueva historia.

El encargado de encarnar el papel de Smith será Jabari Banks, un joven actor veinteañero que viene del Oeste de Philadelphia y tendrá su debut con este trabajo.

Looked at his kingdom, he was finally there. To sit on Will Smith's throne as the Prince of Bel-Air. 👑 The legacy continues with Jabari Banks! pic.twitter.com/sDMJqYEOLC

— Peacock (@peacockTV) August 31, 2021