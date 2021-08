Netflix: “You” presentó el teaser de la temporada 3 y anunció la fecha de estreno

Tras meses de incertidumbre, “You“, la popular serie de Netflix, compartió el primer teaser de la temporada 3 y se confirmó la fecha de su estreno.

La producción basada en la novela del mismo nombre, de Caroline Kepnes, narra la historia de Joe, un trabajador de librería que se obsesiona con las mujeres. Esto, a tal punto de llegar a cometer brutales asesinatos para retenerlas.

La tercera parte de esta historia se había confirmado en enero de 2020, sin embargo, como muchas producciones, se vio retrasada por la pandemia.

Pero, luego de una larga espera con poca certeza de lo que pasaría, al fin hay noticias a para los seguidores de “You” y llegan de la mano del primer avance.

Para hablar sobre la temporada 3, es necesario refrescar la memoria respecto a lo ocurrido en la segunda temporada. Para el final de esa entrega, se puede ver a Joe junto a Love Quinn mientras se mudan de casa, en una escena Goldberg se acerca a una cerca para ver a quien será su nueva vecina.

Estas escenas hicieron sospechar a los seguidores de la serie inmediatamente que la vecina podría ser la nueva víctima de Joe, dejando la puerta abierta para la nueva temporada.

Otra incógnita es dónde se encuentra Ellie, la hermana menor de Delilah quien fue secuestrada por Goldberg y tuvo un final trágico en manos en Love.

¿De qué se tratará la temporada 3?

“La gente en estos días nombrará cualquier cosa a sus hijos para llamar la atención”, abre el críptico teaser, narrado por Goldberg.

Además, se observa a Joe preparar un pastel con glaseado blanco, mientras habla de lo emocionante que es para él recibir a su hijo, ser un excelente padre y lo que hará para proteger a su primogénito.

“La historia de tu madre y la obsesión de tu abuela por referirse a ti como la reencarnación de Forty, no te determinará. No esperábamos un niño, mentiría si dijera que la idea de un mini yo no es emocionante y para nada desafiante”, asegura.

Asimismo se revela el nombre que eligió para su bebé, que terminando de decorar un pastel, se logran apreciar las letra que dicen: “Bienvenido bebé Henry“.

La temporada 3 de “You” estará disponible en el catálogo de Netflix el próximo 15 de octubre.

Revisa el avance a continuación: