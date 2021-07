Ciudadana Pop: Recomendaciones de películas para las vacaciones de invierno

En una nueva edición de Ciudadana Pop, Isidora Urzúa llegó con las mejores recomendaciones de películas para disfrutar junto a los niños de la casa en estas vacaciones de invierno.

“Les traigo películas que son para niños pero que los adultos van a disfrutar también”, comenzó diciendo la columnista del Ciudadano ADN, quien explicó el motivo de sus elecciones para recomendar a los auditores.

La manera en que ha cambiado el cine infantil

“Ahora los monos son mucho más frenéticos. Por ejemplo intenté mostrar a mis hijos las películas que uno veía cuando chica. Intenté mostrarles ‘Peter Pan’, pero no se puede. La tuve que pausar porque Wendy es prácticamente víctima del patriarcado. En ‘La Cenicienta’ también todo es horrible, al igual que en el caso de ‘Dumbo’ , son películas ‘cancelables’. De hecho, Disney Plus las está presentando con un disclaimer”, explicó Urzúa antes de entregar su listado de películas para ver junto a tus hijos durante estas vacaciones de invierno.

“Las últimas que ha sacado Netflix han sido muy buenas, en especial la película de Los Mitchell. Los ritmos de las películas han cambiado, ahora las ‘tallas’ son más rápidas. Los niños son nativos digitales y sus cerebros son más rápidos”, añadió.

Las recomendaciones de Ciudadana Pop para ver junto a tus hijos estas vacaciones de invierno

Raya y el último dragón

“La nueva princesa es Raya y debe salvar al mundo de la sequía. Para ser sinceros, los niños chicos menores de 5 años puede que les dé un poco de susto, porque el enemigo es una ‘energía’ que hace que los seres vivos se transformen en piedra y eso les puede dar susto, pero dede los 5 años para arriba es perfecta. La protagonista es de origen oriental y en Raya no hay ningún compañero hombre que esté a la par del personaje”, dijo la columnista en conversación con el Ciudadano ADN.

La Familia Mitchell vs. Las Máquinas

“A los ‘cabros’ de 5 años puede que hayan partes que no entiendan, pero sí es una película que se van a repetir varias veces. No es tan compleja para ellos y es muy chistosa para adultos. Ver una película y reírse genuinamente es una bendición, sobre todo por tanto ‘Paw Patrol’ y esas cosas”, comentó Urzúa.

“Es una película que se burla de la crianza y que justamente tiene que ver con eso que Luca no hace tan bien: la aceptación de tus raíces. Y Los Mitchell lo hace de una manera más clara. Lo presenta con mucho humor y además con un nivel emotivo normal, como que no te hace llorar ni nada, pero lo que sí uno como papá se proyecta con el personaje adolescente. Uno como adulto igual se emociona con algunas cosas, porque te obliga a mirar tu propia infancia”, añadió.

Luca

“Es la última película de Pixar. En términos de animación es impresionante, y la enseñanza que deja es buena: ser como eres y salir al mundo. Me conflictúa un poco que el personaje niño debe cambiar como ser humano para lograr lo que quiere. Uno ahora ya no ve películas en el plan de ‘pasémoslo bien’, uno igual se cuestiona las cosas. Me hubiera gustado un final más enfocado en la autoaceptación. Es importante la raíz”, mencionó la periodista especializada en cultura pop.