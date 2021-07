“Gossip Girl”, “Superman y Lois” y más: Estos son los estrenos para julio de HBO Max

Sin dudas que el mercado del streaming está cada vez más ampliándose en nuestro país. Así una de las plataformas más nuevas de servicio on demand, HBO Max, llegó a Chile a finales del mes de junio como una nueva opción para las personas que buscan pasar un buen rato disfrutando de su vasto catálogo, el cual se va renovando de manera mensual.

Así, HBO Max, plataforma perteneciente a la empresa Warner Bros, tendrá una renovación en su oferta programática, en donde destaca el regreso de una serie de culto: Gossip Girl.

La nueva temporada de la serie llega a ocho años del final original y no será una continuación directa de los acontecimientos ocurridos en las temporadas anteriores, pues se centrará en una nueva generación de Upper East Siders.

Otro estreno seriéfilo de HBO Max que vale la pena mencionar es la llegada de Superman y Lois, un live action del popular cómic de DC que está centrado en la relación entre el superhéroe y su pareja, una periodista.

En cuanto a los estrenos de películas, destacan la llegada de “El Conjuro 3”, “Godzilla vs. King Kong”, y “Judas and the Black Messiah”, cinta ganadora del Premio Oscar por mejor actor de reparto y mejor canción.

Revisa a continuación los estrenos destacados para julio de HBO

Gossip Girl – 8 de julio

Superman y Lois: 22 de julio

El Conjuro 3: 9 de julio

Godzilla vs. King Kong: 16 de julio

Tom y Jerry: 9 de julio

Judas and the Black Messiah: 30 de julio

In the Heights