Se filtran las primeras imágenes del reboot de Gossip Girl

Hace algún tiempo HBO comunicó que están trabajando en el reboot de Gossip Girl, el cual contará con nuevos actores y actrices.

Esta nueva versión contará con 10 capítulos que serán transmitidos por HBO Max, donde sus protagonistas deberán enfrentarse a los chismes publicados en internet.

“Ocho años después de que el sitio web original se apagara, una nueva generación de adolescentes de escuelas privadas de Nueva York conoce la vigilancia social de Gossip Girl. La serie de prestigio abordará la cantidad de redes sociales y el panorama de Nueva York, (que) ha cambiado en los años intermedios”, dice la sinopsis.

Esta semana, el portal TVLine confirmó que Thomas Doherty y Jordan Alexander se unirán a los ya confirmados: Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez y Jason Gotay, Tavi Gevinson, Adam Chanler-Berat y Zion Moreno.

Además, se filtraron las primeras imágenes del rodaje, donde podemos ver a Eli Brown y Whitney Peak saliendo de un restaurant en Manhattan.

Set photos from HBO Max's #GossipGirl reboot which is currently filming in New York City. (via JustJared) pic.twitter.com/x5KPYA9A6f

— Film Updates (@FilmUpdates) November 6, 2020