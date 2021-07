“Evangelion: 3.0+1.01” se estrenará a través de Amazon Prime Video este 13 de agosto

Lo que muchos fans habían estado esperando hace tiempo por fin se concretó: Este 13 de agosto podrán ver la película “Evangelion: 3.0+1.01” a través del servicio de streaming Amazon Prime Video.

El esperado final de la saga de películas inspiradas en Evangelion, obra de Hideaki Anno que trata sobre peleas de robots gigantes contra ángeles y conflictos psicológicos de sus personajes, llegará a 14 años del estreno de la cinta Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, la cual sirvió como una especie de reboot de la serie original que se estrenó el 26 de septiembre de 1994.

“Me gustaría agradecer a todos los fanáticos de Eva en el mundo por su apoyo continuo”, aseguró a la prensa el creador de la franquicia, Hideaki Anno, quien tuvo que aplazar por diversos motivos el estreno de “Evangelion: 3.0+1.01”.

“Estábamos buscando la mejor manera de ofrecer la película a los fanáticos en el extranjero lo antes posible, en una situación desafiante con los cines durante el COVID-19, y estamos felices de haber encontrado a Prime Video como socio para transmitirla a nivel mundial. Recomendamos ampliamente verlo en una pantalla de televisión grande para disfrutar de la mejor experiencia visual”, añadió el hombre, demostrando su alegría por estrenar “Evangelion: 3.0+1.01” a través del servicio Amazon Prime Video.

Todo Rebuild of Evangelion llegará a Prime Video

Por si fuera poco, todas las otras películas de la popular saga serán parte del catálogo del servicio de streaming, entre las que se incluyen “Evangelion: 1.11 (No) Estás Solo”, “2.22 You Can (Not) Advance” y “3.33 You Can (Not) Redo”.

Mira el trailer de la película a continuación: