Shazam ya tiene nuevos trajes: director publicó foto oficial de la segunda película

La película Shazam: Fury of the Godstiene como fecha de estreno oficial el 2 de junio de 2023, pero ya se conocen cuáles son los trajes que vestirá la familia. Y es que el director David F. Sandberg prefirió anticiparse a las filtraciones y él mismo publicar una fotografía en la que aparecen los actores con sus atuendos.

“No sé cuánto tiempo podemos evitar que se filtren los nuevos trajes, así que aquí hay una foto que tomé el otro día“, escribió el cineasta en su cuenta de Twitter, en la que adjuntó la instantánea. En ella aparece al centro Zachary Levi, quien interpreta al alter ego de Billy Batson.

En la fotografía también figura Grace Fulton, quien encarnará a la versión madura de Mary, anteriormente interpretada por Michelle Borth, según consignó Futuro.

Don’t know how long we can keep the new suits from leaking so here’s a pic I took the other day pic.twitter.com/41wStJ6oe2

— David F. Sandberg (@ponysmasher) June 21, 2021