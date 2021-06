George Kay, guionista y creador de “Lupin”: “Puede parecer la historia de un detective, pero usa las herramientas de un ladrón”

En el año 1905, el escritor Maurice Leblanc dio a conocer la primera historia de Arsène Lupin, aquel caballero de guante blanco cuyas estrategias de robo hicieron alucinar a muchos lectores de la época. El mítico ladrón ha tenido muchos descendientes, sobre todo en Japón, en el formato anime. Pero Netflix dio el gran golpe al crear a un Lupin distinto: un imitador.

El 8 de enero de 2021 se estrenó la primera temporada de Lupin, una serie de factura francesa que tiene como protagonista a Assane Diop (Omar Sy), hijo único de un inmigrante senegalés que se roba un collar de diamantes desde el mismísimo Museo de Louvre. Sin embargo, más allá del atraco, se encierra una historia de venganza contra la familia dueña de la joya: los Pellegrini.

La segunda temporada, que se verá desde este viernes en la plataforma de streaming, pone al ladrón desde otra perspectiva: la de un padre desesperado que debe rescatar a su único hijo, quien ha sido secuestrado por Hubert Pellegrini (Hervé Pierre), el cabeza de familia y responsable de la muerte del papá de Assane.

Ahora Assane deberá ponerse en el rol del detective para salvar a su hijo Raoul (Etan Simon) y poner en evidencia a Pellegrini. A la vez, deberá sortear la labor de la policía por capturarlo, ya que se convirtió en el hombre más buscado de París.

El arte del misterio

George Kay, guionista y creador de Lupin, conversó con ADN.cl sobre lo que se viene para la segunda temporada de la serie de Netflix. Además, repasó algunas características de su protagonista y Hubert Pellegrini, el antagonista que se caracteriza por su crueldad, ambición y falta de escrúpulos.

“Una de las cosas que hace interesante a Lupin es que no se basa sólo desde la perspectiva de una serie de detectives o de ladrones, sino que él se involucra en ambos roles. Si lo ves profundamente, puede parecer que es una historia de detectives, pero que usa las herramientas de un ladrón para lograr llegar a la verdad“, comentó el escritor.

Si bien en la serie se observa un fuerte despliegue policial, lo cierto es que este ladrón es “sin pistolas ni sirenas. Sólo con los recursos y habilidades de un ladrón, intenta resolver el crimen y esta esencia es la que nutre la segunda temporada, usando sus habilidades para resolver el crimen de su hijo”, subrayó George Kay

Pensando en la tragedia que vivió Assane con su padre, ¿cuál es la evolución que tendrá el personaje ahora que tendrá que recuperar a su hijo? Sobre eso, ¿qué piensas acerca del rol que ha realizado Omar Sy?

En la siguiente temporada vendrán grandes desafíos para Assane, con viajes a diferentes lugares para resolver misterios, los que mantendremos paralelos con respecto al libro.

En cuanto a Omar, ha sido un gran aporte, ha sabido mantener el misterio y el desarrollo de la trama tanto como si fuera el mismo Lupin, haciendo un paralelo.

Hablemos de Hubert Pellegrini. Se supone que en la cultura general el ladrón es el villano, pero resulta que Hubert es el verdadero villano. ¿Consideras que es el personaje más malo que puede existir?

Pellegrini es y será “el malo más malo” en este arco y lo demostrará en cada uno de sus actos. Sin embargo, a pesar de lo malo que pueda ser alguien, me gusta creer en que no existe la persona que no pueda redimirse de sus actos, por lo que me cuesta creer y crear un personaje que sea pura maldad. Creo que no podría ser lo más malo que pueda existir.

Tengo una curiosidad. ¿En quién te inspiraste cuando creaste a Youssef Guedira (fanático de Lupin en la serie) y cuál es el rol que tendrá en esta segunda parte?

Hay dos respuestas para esa pregunta. La primera es que está basado en un personaje del libro Ánima (Wajdi Mouawad, 2012), no en alguno específico, porque tiene partes de varios.

La otra inspiración es por un actor francés de la serie que escribí, The Tunnel (serie británico-francesa de 2011). Soufiane (Guerrab) me encantó, por lo carismático que fue. Como no conozco a tantos actores franceses, me acordé de su papel y sugerí que él fuera quien encarnara a Guedira, por lo que se organizó una reunión para hacer el casting, lo que fue un poco complicado porque él no habla inglés y yo nada de francés y fue algo cómico ver cómo tratábamos de comunicarnos. Ya presentada la propuesta, rápidamente él se sumergió en el guión y el personaje. Todo salió genial.

Finalmente, ¿qué nos puedes decir sobre la tercera temporada?

Tenemos muchas ideas para una nueva temporada, nuevos giros a la trama, lugares diferentes, personajes nuevos y más desafíos para Assane y Hubert.