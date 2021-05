Estos son los openings y endings más escuchados durante esta temporada de anime

La temporada de anime de otoño 2021 ha traído grandes producciones, las que día a día suman más seguidores y seguidoras alrededor de todo el mundo.

Como bien sabemos, cada anime tiene su propio opening y ending, los cuales suelen ser del agrado de los espectadores, quienes las terminan sumando a sus respectivas listas de reproducciones de Spotify, YouTube u otras plataformas digitales.

En ese contexto, AnimeCorner hizo un listado con los diez temas musicales de esta temporada más escuchados en Spotify, pese a que muchas de las versiones oficiales no se han lanzado en este servicio de streaming.

Según señalaron en su sitio web, el número de reproducciones se contabilizó hasta el 19 de mayo recién pasado.

En esa línea, quien lidera la lista de esta temporada es nada más ni nada menos que “Cry Baby”, el opening de Tokyo Revengers, el cual suma más de dos millones de reproducciones.

En segundo lugar está “Dish”, el tema principal de la quinta temporada de Boku no Hero Academia, mientras que en el tercer, cuarto y quinto puesto encontramos “TOMORROW-BiSH” de Kingdom, el ending “Ashiato the Peggies” también de My Hero Academia, y el tema de cierre “Koko de Iki wo Shite-Eill” de Tokyo Revengers.

Revisa el TOP10 aquí: