Hayao Miyazaki cree que Kimetsu no Yaiba es una competencia para Studio Ghibli

Toshio Suzuki, uno de los cofundadores de Studio Ghibli y quien fue presidente de la compañía hasta 2008, reveló que Hayao Miyazaki considera que Kimetsu no Yaiba es una competencia para ellos.

En una entrevista con el programa Bokura no Jidai de Fuji TV, Suzuki contó que mantuvo una conversación con su amigo y colega, donde éste le preguntó de qué trataba la historia de Demon Slayer y por qué era un “gran éxito”.

“Entonces [Miyazaki] me dice: ‘Parece que Kimetsu es un gran éxito’. En realidad, no he visto el anime ni he leído el manga en el que se basa, pero he oído hablar de él a otras personas, así que le di a [Miyazaki] una descripción general básica y dijo [asintiendo solemnemente]: ‘Sí, un anime como ese será un éxito’“, contó Toshio, mientras imitaba a su compañero.

Pese a que Miyazaki no ha visto la historia de Tanjiro y compañía, Susuki reveló que Hayao le dijo “bueno, ya sabes, para mí, Kimetsu no Yaiba es mi rival”.

Recordemos que la película del manga escrito por Koyoharu Gotouge se ha convertido en una de las más populares y exitosas de los últimos años, sumando millones de dólares en recaudación, superando incluso a El viaje de Chihiro de Ghibli.