¡Malas noticias! Crunchyroll eliminará 10 anime de su catálogo

Este próximo 28 de mayo, Crunchyroll retirará 10 anime de su catálogo, incluyendo series y temporadas completas.

Pese a que ya existen animaciones japonesas de la lista que no se encuentran disponibles en varios países del mundo, esta noticia no ha dejado indiferente a los usuarios de la plataforma.

Dentro de los anime que ya no serán parte del exitoso servicio de streaming están los siguientes:

– Classroom Crisis

– Day Break Illusion

– Durarara, Durarara X2, Durarara X2 The Second Arc, Durarara X2 The Third Arc

– High School Fleet

– I’ve Always Liked You

– Silver Spoon

– Samurai Flamenco

– The Moment You Fall in Love

– World Conquest Zvezda Plot

– Wagnaria!!, Wagnaria!! 2, Wagnaria!! 3

Es importante mencionar que Crunchyroll no eliminará sus títulos más populares, tales como One Piece, Naruto, Shingeki no Kyojin y Hunter x Hunter, entre otros.