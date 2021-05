Revelan el primer adelanto oficial de Friends: The Reunion y su fecha de estreno

Hace algunos minutos, Mathew Perry sorprendió a los fanáticos de Friends al compartir el primer adelanto del regreso de la serie, la cual vuelve luego de 16 años.

Junto con el avance, el actor anunció que el estreno de la exitosa producción está previsto para el 27 de mayo, a través de la plataforma HBO Max.

En el tráiler podemos ver a los protagonistas de Friends de espalda, caminando hacia algún lugar desconocido, mientras suena “I’ll be there for you”, el tema principal.

“Hemos terminado. ¿Acaso podríamos estar MÁS emocionados? Friends: The Reunion llegará a HBO Max”, escribieron en el Instagram de la plataforma de streaming, la que por el momento no se encuentra disponible en Chile.