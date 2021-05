La exitosa serie This Is Us confirmó que finalizará con su sexta temporada

Hace algunos minutos, Variety confirmó que la exitosa serie This Is Us finalizará con su sexta temporada.

La producción de NBC actualmente está transmitiendo su quinta temporada, mientras que la sexta comenzará a grabarse dentro de las próximas semanas.

De esta manera, se espera que el exitoso drama familiar revele su temporada final a fines de 2021 o inicios de 2022.

Recordemos que en varias ocasiones, el equipo detrás de la serie reveló que planeaban ponerle fin a This Is Us con una sexta temporada.