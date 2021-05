Diego Boneta reveló que Luis Miguel le contó secretos de su vida para “mejorar el personaje” en la serie de Netflix

“Me los llevo a la tumba“, aseguró el actor y cantante Diego Boneta al reconocer que tuvo varios encuentros y conversaciones con Luis Miguel mientras se preparaba para interpretar al Sol de México en la segunda temporada de la serie biográfica de Netflix.

En la segunda entrega de Luis Miguel, la serie, Boneta tuvo que interpretar al cantante mexicano en varios momentos de su vida con importantes saltos temporales, por lo que el desafío con respecto a la primera temporada, y tuvo un acercamiento más íntimo con el artista, lo que relató en conversación con la revista estadounidense, Interview.

En ese contexto contó que incluso, tiene muchas cosas en común con Luis Miguel y que hubo cosas que solo le contó a él con el objetivo de mejorar su interpretación. “Él estaba como… ‘escucha, quiero decirte cosas, esto es solo para ti. Esto no es para los escritores. Esto no es para el show. Esto es para ayudarte con tu personaje’. Esas cosas marcaron una gran diferencia. Me las llevo a la tumba”, reveló.

Además dijo que para el cantante también era extraño conversar con quien se hizo conocido mundialmente al interpretarlo en la ficción.

“Normalmente haces biografías cuando el artista ha fallecido. Entonces el actor no puede conversar con el artista. Al poder pasar tiempo con él en varias ocasiones, era como una esponja. Estaba mirando todo lo que estaba haciendo, cómo hablaba (…) Teníamos un gran vínculo porque él también entendió lo extraño que era que tuviéramos la oportunidad de hablar”, apuntó Boneta.

“Pasé horas viendo entrevistas”

En cuanto al resto de la preparación que tuvo para interpretar nuevamente a Luis Miguel, Diego Boneta explicó que pasó muchas horas viendo videos del artista.

“Una vez que conocimos los guiones y las líneas de tiempo, realmente fue sumergirse en esos años: los gestos que tenía, los tics, su voz, su lenguaje corporal. Para la segunda temporada, realmente quería que pareciera que (tanto la versión joven como la más madura del cantante) eran dos personajes diferentes, dos cuerpos diferentes, dos voces diferentes“, puntualizó.