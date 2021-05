La comentada fotografía de Will Smith fue para promocionar un documental centrado en la pérdida de peso

Hace unos días, Will Smith sorprendió a sus fanáticos y fanáticas de todo el mundo al compartir una sincera fotografía de su apariencia.

En dicha publicación, el actor estadounidense aseguró que está en “la peor forma de su vida”.

Sin embargo, esta postal sirvió de promoción para un nuevo documental, centrado en la pérdida de peso.

Titulado Best Shape of My Life, el documental fue producido en asociación con YouTube Originals y Westbrook Media.

A través de un comunicado, describieron esta serie como “divertida, inspiradora y aventurera”, y se centra en cómo el actor “se desafía a sí mismo para mejorar todos los aspectos de su estado físico, desde la agilidad hasta la fuerza y ​​la recuperación”.

Después del anuncio, Smith volvió a subir un registro en Instagram, donde reveló: “Este es el cuerpo que cargo durante la pandemia. Me encanta, pero quiero sentirme mejor”.