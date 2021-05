Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen es la primera cinta japonesa en lograr el #1 en la taquilla estadounidense en 20 años

Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen sigue cultivando éxitos. Ahora, porque se convirtió en el primer anime en alcanzar el número uno en la taquilla de Estados Unidos en más de 20 años.

Según cifras entregadas por medios internacionales, la película de Demon Slayer ganó, durante el fin de semana pasado, 6.421.514 de dólares, un poco más de los 6.200.000 que alcnanzó Mortal Kombat.

De esta manera, la historia de Tanjiro y compañía logra superar a Pokémon: The First Movie, la primera película japonesa que logró un número uno en la taquilla estadounidense.

Además, el sitio The Numbers, reveló que la exitosa cinta está a menos de 3,5 millones de dólares de superar a The Eight Hundred, y así transformarse en la película más taquillera de 2020 en todo el mundo.