Filtran las primeras imágenes del rodaje de House of the Dragons, la precuela de Game of Thrones

House of the Dragon, la esperada precuela de Game of Thrones, comenzó su rodaje en Cornwall, Inglaterra.

Esta semana, la producción de HBO confirmó que la serie estaba tomando forma, con varios de sus actores y actrices estudiando los guiones.

Fire will reign 🔥

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW

