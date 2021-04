“Cris Valdés” y “Paola”: Los dos grandes enigmas del tercer episodio de Luis Miguel, la serie

El tercer episodio de Luis Miguel, la serie, estuvo marcado por un antagonista que llamó la atención y una bella pareja del artista mexicano que fueron parte de su aventura en pleno Festival de Viña del Mar.

Durante los sucesos ocurridos en la ficción de Netflix, un tal “Cris Valdés” aparece como un fuerte contendor del “Sol de México”, luciéndose como un nuevo cantante que irrumpe en la escena latinoamericana y que está logrando una fama casi a la altura del protagonista. Esto no le cae nada de bien a “Micky”, quien en una escena, luego de enterarse que su guitarrista y compositor Kiko Cibrián está trabajando con él, llegó a despedirlo de su banda, a solo instantes de subir al escenario de la Quinta Vergara.

Obviamente, “Cris Valdés” no existió realmente, pero, por estilo e historia, está fuertemente inspirado en una persona que sí existe: Cristian Castro.

El cantante, también mexicano, en la década de los 90 alcanzó la fama con su exitoso hit “No Podrás”, producido por Kiko Cibrián. En la serie, su representación está interpretada por el actor Jack Duarte y en el episodio de ayer se muestra un conflicto que en realidad no ocurrió de la manera en que lo mostraron.

El concierto de Luis Miguel más cercano a la época narrada en Viña del Mar se realizó en 1994, con el disco Aries, producido por Cibrián, ya lanzado. Cristian Castro llegó a la Quinta Vergara recién en el año 2000, mucho tiempo después.

En la vida real estos dos colosales de la música romántica fueron amigos en algún momento, pero tuvieron una rivalidad, la que fue admitida por el mismo intérprete de “Azul” en 2019 durante una entrevista con el programa argentino “Podemos Hablar”.

En aquel año, Cristian Castro confesó que entre él y Luis Miguel hubo un conflicto debido a la conductora de televisión Daisy Fuentes. “Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció. La empezó a enamorar y ella me lo decía. Entonces, como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que probara a salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”, explicó el cantante. Sin embargo, pese a la buena actitud que Cristián tuvo con “Micky”, este último comenzó a adoptar una actitud distante con su colega, cosa que se mantiene hasta hoy.

“Yo solo quiero tener de vuelta mi amistad con él. Es una mujer y la verdad fue una coincidencia, que no se lo tome tan a pecho. Él se enamoró mucho de ella, pero eso no quita que haya sido una coincidencia lo que sucedió. Debe de pensar que fue algo que hice a propósito, pero no. Y menos a un gran cantante al que amo tanto”, agregó el popular cantante mexicano.

Paola, el otro misterio

Pero en redes sociales, no solo llamó la atención la adaptación de Cristian Castro, pues también apareció otro personaje interesante: “Paola”, interpretada por Fátima Molina.

Se trata de la nueva novia de Luis Miguel, quien estaría basado en Patricia Manterola, actriz, cantante y modelo mexicana, que en la vida real fue parte del grupo Garibaldi, el cual también tuvo un paso por el Festival de Viña durante la primera mitad de los noventas.

“Paola” también tuvo a los fanáticos de Luis Miguel, la serie, tratando de averiguar quien era en la realidad, pero en este caso fue un poco más confuso pues los seguidores de la producción no sabían si se trataba de Manterola o de Pilar Montenegro, otra cantante mexicana.