Aún no hay fecha de estreno: Anuncian que la tercera temporada de “You” ya terminó su rodaje

Esta semana, Sera Gamble, escritora y productora de televisión de You, confirmó que este 23 de abril finalizaron las grabaciones de la serie.

A través de Twitter, también contó que “me siento privilegiada de haber podido presenciar la creatividad, la resistencia y la amabilidad de todos”.

“Además, los episodios son jodidamente locos y las actuaciones son increíblemente buenas. Eso es todo lo que diré sobre eso hasta que estemos listos para hablar sobre la nueva temporada“, agregó.

Recordemos que en la tercera temporada de la exitosa serie de Netflix continuaremos viendo la tóxica historia de Love y Joe, la cual se complicará aún más luego de que él conozca a su nueva víctima.7

I feel privileged to have gotten to witness everyone’s creativity, resilience and kindness. I mean, I knew our team was tough and good at their jobs, but holy shit did everyone show up for each other. All the way up the Warner’s/Netflix ladder and in every production department.

— Sera Gamble (@serathegamble) April 23, 2021