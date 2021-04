Pixar anunció casting para encontrar a actriz trans de voz que protagonice su próxima cinta

Pixar anunció un casting para encontrar a alguna actriz de voz trans que protagonice la próxima cinta del estudio, en la que se busca visibilizar los derechos de esta comunidad.

La noticia se dio a conocer mediante la cuenta de Twitter de los activistas Trans March, desde donde revelaron que la misma compañía se puso en contacto con ellos para hacerles llegar el anuncio. Sitios especializados como ScreenRant difundieron este aviso.

El personaje en cuestión se llama Jess, quien es, de acuerdo al flyer de Pixar, “compasiva, divertida, y alguien que siempre te respalda”.

El estudio, reconocido a nivel mundial por producciones como Toy Story y Monsters Inc., busca a una actriz entre los 12 y 17 años de edad, con las siguientes características: “entusiasta, extrovertida, graciosa, y enérgica. Que se sienta cómoda actuando frente a un micrófono. Y que auténticamente pueda retratar a una niña transgénero de 14 años”.

We have confirmed this is legit, so share away! pic.twitter.com/oKLFzyjXIL

— Trans March (@transmarch) April 20, 2021