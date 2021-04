Revelan los primeros siete minutos de la nueva película de Mortal Kombat

A través de sus redes sociales oficiales, Mortal Kombat compartió los primeros siete minutos de su nueva película, la cual se lanzará este 23 de abril.

La revelación de los primeros minutos de la cinta generó grandes expectativas entre los fanáticos y fanáticas de la franquicia, quienes están ansiosos por ver el reinicio cinematográfico de esta.

Recordemos que la cinta dirigida por Simon McQuoid iba a ser estrenada en noviembre de 2020, sin embargo, se vio postergada por la pandemia del Covid-19.

Si estás pendiente de su estreno y necesitas saber qué sucederá con tus personajes favoritos, puedes revisar los primeros 7 minutos aquí:

The wait for Mortal Kombat is almost over – to #PrepareForMortalKombat, watch the first seven minutes of #MortalKombatMovie and tag your movie krew. Experience Mortal Kombat in theaters and streaming on HBO Max* this Friday. pic.twitter.com/N9zTw0t1tc

— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) April 20, 2021