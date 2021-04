Se suma Dominic West al elenco: Confirman secuela de la película Downton Abbey

Este lunes, Focus Features y Carnival Films anunciaron que la secuela de Downton Abbey se estrenará en diciembre de este año.

En el anuncio también revelaron que el creador Julian Fellowes y el elenco original, incluidos Hugh Bonneville, Jim Carter, Laura Carmichael y Michelle Dockery, volverán a interpretar a sus personajes.

Además, señalaron que nuevas estrellas se sumarán a la producción, entre ellas Hugh Dancy, Laura Haddock, Dominic West y Nathalie Baye.

Finalmente, Focus Features comunicó que Downton Abbey 2 será estrenada en cines el 22 de diciembre de 2021.

We're thrilled to announce that Julian Fellowes and the entire Downton cast are back for #DowntonAbbey2, with Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye and Dominic West joining! See the film in theaters this Christmas. pic.twitter.com/DkEfo8ODzm

— Focus Features (@FocusFeatures) April 19, 2021