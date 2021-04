Los Simpson rendirán homenaje a The Smiths y Morrissey en su nuevo episodio

En el próximo capítulo de Los Simpson, que será emitido este fin de semana, sus queridos personajes le harán un homenaje a The Smiths, una de las bandas más icónicas de Inglaterra.

El episodio se titulará “Pánico en las calles de Springfield”, en alusión a “Panic”, y mostrará a Lisa llevándose bien con su amigo imaginario, un cantante indie deprimido de los años 80 que está claramente inspirado en Morrissey.

La voz de este “amigo” estará a cargo del actor británico Benedict Cumberbatch.

Una imagen promocional del capítulo muestra a “Morrissey” y Lisa en las puertas del Springfield Lads Club.

Okay, that's it: best three "Simpsons Smiths songs" get a physical copy of this poster for their mopey bedroom wall. Use hashtag #SimpsonsSmiths pic.twitter.com/LXy9ozELIW

— Tim Long (@mrtimlong) April 15, 2021