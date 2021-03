Estas son las seis películas de anime que competirán en los Premios Oscar 2021

Este año, la 93.ª ceremonia de entrega de los Premios Oscar se realizara el 25 de abril, dos meses después de lo planeado, debido a la pandemia por Covid-19.

Como es costumbre, en esta instancia se premiará lo mejor del cine y también a los estrenos más destacados de los servicios de streaming, entre ellos Crunchyroll, la plataforma dedicada 100% a la animación japonesa.

A raíz de esto, el pasado jueves, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló el listado de películas de anime que cumplieron con los requisitos para ser consideradas en esta nueva edición de los Oscar.

Entre ellas encontramos a Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen, basada en el manga de Koyoharu Gotouge; Earwig and the Witch, de Studio Ghibli; Lupin III The First, basado en la obra de Monkey Punch; On-Gaku: Our Sound, de Kenji Iwaisawa; Ride Your Wave, de Masaaki Yuasa; y A Whisker Away, dirigida por Junichi Sato y Tomotaka Shibayama.

Es importante mencionar que en esta categoría, “Mejor Largometraje de Animación”, solo cinco películas pueden ser nominadas.