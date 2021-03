Sol Márquez y Dr. Zombie analizaron la 78ª edición de los Globos de Oro

Durante la noche del domingo se llevó a cabo la 78ª versión de los Globos de Oro, los que, debido a la pandemia, contaron con dos sedes de transmisión, una en Nueva York, y otra en Los Ángeles. También tuvo un acotado número de asistentes a la ceremonia, mientras que los nominados vivieron la premiación desde sus casas.

Sol Márquez y Dr. Zombie, en conversación con Ciudadano ADN, realizaron un balance de esta atípica ceremonia, en la que triunfaron Nomadland y Borat 2, como Mejor Película de Drama y Comedia, respectivamente. Y donde, en el apartado de series, The Crown y Schitt’s Creek, se alzaron como las mejores en sus categorías.

Uno de los aspectos que destacó la periodista fue el triunfo de Chloé Zhao por su trabajo en la dirección de la cinta Nomadland, y que la convirtió en la segunda directora en triunfar en los 78 años de historia de los Globos de Oro, luego de que Barbra Streisand ganara en 1984 por Yentl.

“Es un cambio de rumbo en la dirección correcta. Me quedo con este triunfo”, comentó Márquez.

Por su parte, Dr. Zombie destacó el discurso de integración y de “reescribir la historia de Norteamérica”, que se expresó, no sólo por parte de las presentadoras y presentadores, sino que también, por los ganadores. Asimismo, enfatizó en el rol de las premiaciones como los Globos de Oro y los Oscars, para expandir las cintas nominadas a diversos mercados alrededor del mundo.

“Siento que de alguna u otra manera, Hollywood, con toda la baja que tuvo (a raíz de la pandemia), va a necesitar abrirse a nuevos mercados”, recalcó.

Listado de ganadores

Mejor Drama: Nomadland

Mejor Comedia o Musical: Borat 2

Mejor actriz de Drama: Andra Day por Los Estados Unidos contra Billie Holiday

Mejor actor de Drama: Chadwick Boseman por La madre del Blues

Mejor actriz de Comedia o Musical: Rosamund Pike por Descuida yo te cuido

Mejor actor de Comedia o Musical: Sacha Baron Cohen por Borat 2

Mejor actriz de reparto: Jodie Foster por The Mauritanian

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah

Mejor dirección: Chloé Zhao por Nomadland

Mejor guión: Aaron Sorkin por El juicio de los 7 de Chicago

Mejor película animada: Soul

Mejor película en idioma extranjero: Minari

Mejor serie dramática de televisión: The Crown

Mejor actriz de serie dramática: Emma Corrin por The Crown

Mejor actor de serie dramática: Josh O’Connor por The Crown

Mejor serie comedia o musical: Schitt’s Creek

Mejor actriz de serie de comedia o musical: Catherine O’Hara por Schitt’s Creek

Mejor actor de serie de comedia o musical: Jason Sudeikis por Ted Lasso

Mejor serie limitada o película televisiva: Gambito de Dama

Mejor actriz de serie limitada o película televisiva: Anya Taylor-Joy por Gambito de Dama

Mejor actor de serie limitada o película televisiva: Mark Ruffalo por I Know This Much Is True

Mejor actriz de reparto de televisión: Gillian Anderson por The Crown

Mejor actor de reparto de televisión: John Boyega por Small Axe